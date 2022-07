Manca ancora l'annuncio ufficiale, ma le parole di Robert Lewandowski sanno già di addio. Il polacco le ha rilasciate a Sky Sport DE prima del passaggio al Barcellona. Una trattativa che si è sbloccata nelle ultime ore e porterà il bomber alla corte di Xavi.



SALUTI - L'attaccante è stato la punta di diamante dei bavaresi negli ultimi 8 anni. Un periodo fantastico per lui che, arrivato dal Borussia Dortmund, si è affermato come uno dei migliori bomber in circolazione. "Questi otto anni sono stati speciali, non li dimenticherò. Mi sono davvero divertito a Monaco. E tornerò per salutare come si deve tutte le persone che lavorano per il club". Ora per lui si aprono le porte di una nuova sfida, in un nuovo campionato. Punterà a vincere il titolo di capocannoniere anche in Liga.