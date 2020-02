Hamit Altintop, ex attaccante del Bayern Monaco, membro della Federcalcio turca, parla alla Bild di Cengiz Under: "Voglio vedere più calciatori turchi in Bundesliga, e ce ne sono alcuni che sono al livello di grandi club. Uno dei candidati al trasferimento nel calcio tedesco è Cengiz Under della Roma. Voglio vedere i miei connazionali vestire le maglie dei club più importanti, e sicuramente l'Europeo sarà una buona vetrina per i vari trasferimenti".