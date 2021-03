Si chiedeva una prova d'orgoglio alla, e questa c'è stata contro ilcampione di tutto. Un 2-1 che rende comunque positiva la serata diper i biancocelesti, con l'obiettivo di tornarci a giocare presto. In attesa di ciò ecco i voti della sfida di stasera alla: sul rigore di Lewandowski può poco. A inizio ripresa si prende la rivincita rispedendo al mittente una grande chance per il polacco. A tu per tu non riesce poi ad arginare Choupo-Moting sul 2-0 e sul finale abbassa la saracinesca su Gnabry.: Inzaghi lo schiera a sorpresa nei tre di difesa e il montenegrino ancora una volta risponde con una buona prestazione. Il numero 77 è il migliore dei suoi. Concede pochissimo ad un pericolo pubblico come Gnabry.: il Leone della retroguardia biancoceleste si francobolla a Lewandowski e cerca di limitarlo il più possibile. Le occasioni del bomber polacco non dipendono da lui, tranne al 67’, in quel caso ci pensa il palo a salvare la Lazio. Sul 2-0 si fa bucare da Choupo-Moting.: sempre più nella storia della Lazio: 400 presenze con il club capitolino. Un pilastro della storia recente biancoceleste, ma anche dell’attuale difesa del club capitolino. Con Radu in campo la squadra di Inzaghi soffre decisamente meno.: spinge molto sull’out di destra, ma gli manca un po’ di coraggio. Ogniqualvolta arriva sul fondo rientra sul sinistro perdendo un tempo di gioco e facendosi recuperare. Si fa male al mignolo della mano sinistra ed è costretto ad uscire per il forte dolore. (Al 55’: impiegato in un ruolo non suo, ovvero sull’out di destra, non solo si comporta egregiamente, ma trova anche il gol del 2-1 di testa).: serata da capitano per il Sergente della Lazio. Stasera tanta corsa e anche tanta qualità a disposizione della squadra. Pericoloso con uno dei suoi soliti inserimenti.: un po’ impacciato in fase di impostazione. Nettamente meglio quando deve recuperare la sfera. Sostanzialmente una prova sufficiente per l’argentino. (All’84’).: il Mago soffre l’intensità del pressing degli avversari. Non si abbatte e ci mette del suo con la solita tecnica. Ancora una volta pesca Milinkovic davanti al portiere avversario, ma è troppo poco per un giocatore come lui. (Al 75’).: nonostante il suo avversario diretto, ovvero Sané, e una partenza non delle migliori, il franco algerino cresce. Difende bene e in alcune occasioni si spinge anche in avanti. Uno scontro di gioco lo costringe ad uscire all’intervallo. (Al 46’: il capitano biancoceleste si presenta con un gran salvataggio in spaccata. Corre pochi pericoli per il resto della gara).: il Tucu è molto dinamico. Si fa vedere tanto tra le linee ed è il primo a calciare verso la porta avversaria, ma continua ad essere poco pericoloso.: la torre dell’attacco biancoceleste si impegna molto. Mette il suo fisico a disposizione della squadra per farla respirare, ma al 31’ è ingenuo trattenendo in area Goretzka (rigore generoso concesso da Kovács). (Al 55’: entra bene e fornisce l’assist per il 2-1 di Parolo direttamente su punizione).: il voto del tecnico piacentino è un misto tra la sconfitta, che non è mai positiva, ma anche per il cammino in Champions, quest’ultimo anche sopra le aspettative. Stasera contro la squadra campione di tutto il suo gruppo esce decisamente a testa alta.: viene disturbato raramente dagli avversari e all’82’ può poco sul colpo di testa ravvicinato di Parolo.: partita equilibrata del terzino francese assente all’andata. Non corre alcun tipo di pericolo e non spinge come al solito in fase offensiva.: pochi rischi per il centrale tedesco. Attento nonostante i continui spostamenti di Correa. Esce all’intervallo. (Al 46’: secondo tempo senza sbavature per il colosso dei bavaresi).: rischia un po’ su un inserimento di Milinkovic al 15’. Poi prende le misure e si trova raramente a fronteggiare le avanzate avversarie. Conclude la gara da centrocampista e fornisce anche l’assist per il 2-0 di Choupo-Moting.: il terzino francese fa il suo dovere sia da terzino che da centrale.: l’“uomo bionico” del centrocampo dei bavaresi fa una partita equilibrata. Spinge meno del solito lasciando più libertà offensiva a Kimmich. (Al 64’: entra e mette subito la quarta. Il terzino canadese è una freccia).: solita gara diligente del soldatino di Flick. Va raramente in difficoltà a centrocampo e dà poco respiro alle fonti di gioco della Lazio. Dà il via all’azione del 2-0 del suo Bayern. (Al 77’: colpevole sul gol della Lazio, si perde completamente Parolo).: dà la sensazione di andare ad almeno due velocità superiori rispetto agli altri giocatori in campo. Al 13’ rischia un gran gol a giro. Poi non spinge molto, ma appena cambia passo è imprendibile.: il numero 25 del Bayern si vede poco. Raramente griffa le azioni offensive dei suoi, ma è comunque molto prezioso in pressione. (Al 70’).: l’esterno tedesco ha la sua prima occasione solamente nel finale. Riesce raramente a mettere in difficoltà Marusic.: tanto per cambiare ci mette lo zampino il numero 9 polacco, stavolta con un rigore impeccabile. L’attaccante dei bavaresi è sempre pericoloso nonostante abbia i difensori biancocelesti francobollati. Prende anche un palo clamoroso al 67’. (Al 70’: ci mette due minuti a entrare in partita trovando subito il gol).: con l’1-4 dell’andata la sua squadra ha abbassato i ritmi, ma è arrivata comunque alla vittoria. I campioni di tutto sono una macchina da guerra e si candidano anche per la vittoria finale della Champions League 2020/21.