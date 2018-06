Il Bayern Monaco e Robert Lewandowski sono in rottura totale. Al club campione di Germania non è piaciuto l'atteggiamento mantenuto dal centravanti polacco negli ultimi mesi, col cambio di procuratore e il passaggio nella scuderia di Pini Zahavi che ha ulteriomente intesito i rapporti. L'ex Borussia Dortmund ritiene concluso il suo ciclo in Baviera e vorrebbe affrontare una nuova sfida, col Real Madrid che rappresenta la sua destinazione più gradita.



Ma a Sabener Strasse non sono intenzionati ad assecondare i "capricci" di Lewandowski e, secondo quanto raccolto dalla Bild, hanno recapitato un messaggio molto chiaro al giocatore e al suo entourage: "Se il suo agente non ha in mano un'offerta da 200 milioni non alziamo neanche il telefono". Lewandowski piace anche a Juventus, Manchester United, Chelsea e Paris Saint Germain ed è legato al Bayern fino a giugno 2021.