Udinese-Empoli LIVE dalle 15, le formazioni ufficiali

A due giornate dalla fine del campionato, in basso alla classifica è ancora tutto aperto. La Salernitana è l'unica squadra già retrocessa, ci sono ancora quattro squadre in corsa per la salvezza con due posti a rischio per scendere in Serie B. La sfida tra Udinese ed Empoli in programma oggi alle 15 è uno scontro diretto con i bianconeri leggermente in vantaggio sugli avversari: la squadra di Cannavaro è a +1 sugli azzurri, terz'ultimi insieme al Frosinone ma svantaggiati dagli scontri diretti.COSA SERVE PER LA SALVEZZA - Con una vittoria oggi l'Udinese sarebbe salva: salirebbe a 36 punti con l'Empoli fermo a 32, e con una sola partita a disposizione la squadra di Nicola non sarebbe più in grado di raggiungere i bianconeri. Un pareggio lascerebbe ancora tutto aperto rimandando il verdetto all'ultima giornata, quando l'Udinese andrà a Frosinon e l'Empoli ospiterà la Roma che si sta giocando un posto in Champions League. In caso di vittoria dell'Empoli, la situazione si ribalterebbe con gli ospiti che svalcherebbero la squadra di Cannavaro.

Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Payero, Kamara; Samardzic, Success; Lucca.: Cannavaro.: Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Bastoni, Grassi, Maleh, Pezzella; Cancellieri, Cerri.: Nicola.