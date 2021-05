L'addio di David Alaba al Bayern Monaco a fine stagione (per andare al Real Madrid, ndr) è ormai noto a tutti, e per questo motivo il difensore austriaco ha voluto salutare i tifosi bavaresi con un'intervista sui media ufficiali del club tedesco. “Lascio il Bayern con le lacrime agli occhi, ma allo stesso tempo anche felice per ciò che abbiamo fatto insieme per tutti questi anni. Non è stata una decisione contro il club, ma ho deciso di voler provare qualcosa di nuovo per fare un ulteriore passo avanti".