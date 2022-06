Il giocatore, con contratto in scadenza nel 2023, si è esposto senza giri di parole durante una conferenza stampa in nazionale: "". Su di lui, da tempo, c'è il Bayern Monaco, che avrebbe offerto al Liverpool 35 milioni di euro, una cifra che comprende una serie di bonus difficilmente raggiungibili.Per questo, sui social non sono mancate le battute. L'offerta del Bayern ha scatenato facili ironie, come quelle dello Spartak Mosca, che su Twitter ha pubblicato l'immagine di una finta offerta che avrebbe ricevuto dai tedeschi per il cartellino di Alexander Sobolev. Le condizioni dei bonus riguarderebbero infatti: "La vittoria dell'Eurovision da parte del Bayern, un trofeo da parte del Manchester United e il trasferimento di Messi al Real Madrid". Clausole poco realistiche...