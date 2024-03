Bayern Monaco-Borussia Dortmund: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Sarà l’edizione numero 135 del Der Klassiker, la partita tra le due formazioni più vincenti del calcio tedesco, le quali in questa stagione dovranno per forza puntare tutto sul proseguire in cammino in Champions League, che le vede entrambe qualificate per i quarti di finale, per non rimanere con la bocca asciutta senza conquistare alcun trofeo.e sono stati anche estromessi dalla coppa nazionale per mano del Saarbrücken al secondo turno. Ancora più staccati i gialloneri, attesi in venti giorni da un filotto di scontri diretti.

• Partita: Bayern Monaco-Borussia Dortmund• Data: sabato 30 marzo 2024• Orario: 18.30• Canale TV: Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213)• Streaming: Sky GO, NOWLa partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv.

Ulreich; Kimmich, De Ligt, Dier, Davies; Pavlović, Goretzka; Sané, Müller, Musiala; Kane. All. TuchelKobel; Ryerson, Süle, Schlotterbeck, Maatsen; Özcan, Can; Malen, Brandt, Sancho; Füllkrug. All. Terzic