Il Bayern Monaco starebbe prendendo seriamente in considerazione la possibile cessione della loro stella, Robert Lewandowski. Stando a Bild, la società bavarese valuta il cartellino del calciatore tra i 30 e i 40 milioni di euro. Sulle tracce del numero 9 c'è, in prima fila, il Barcellona. Il polacco, in stagione, ha segnato 34 reti in 33 partite, e ha un contratto in scadenza nel 2023.