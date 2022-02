Kingsley Coman parla a Sport 1 del rinnovo con il Bayern Monaco: "Qui ho tutto, Quindi non devo guardare altrove. Il Bayern è come una famiglia. Quando ricevi tanto aiuto come è successo a me, specie dopo l'intervento al cuore, ovviamente vuoi restituire qualcosa. Vuoi lottare e dare tutto per le persone che ti supportano".