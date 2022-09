Intervistato da Sky sport, De Ligt parla delle differenze negli allenamenti tra Germania e Italia: “Tutti e due sono duri, ma sono diversi. In Italia fai più tattica e schemi, c’è meno intensità soprattutto negli sprint. All’inizio ho avuto difficoltà con il lavoro sull’intensità da fare in campo. Ora sono in una buona condizione per farlo”.