Matthijs de Ligt, difensore ex Juve oggi in forza al Bayern Monaco, si era lamentato in maniera pacata del poco spazio a disposizione nelle gerarchie del tecnico Tuchel, ma oggi l'allenatore tedesco l'ha mandato in campo nella gara contro il Bochum e l'olandese ha risposto con il gol del momentaneo 3-0 alla mezz'ora di gioco, su assist di Kimmich. Così le voci si placheranno almeno per qualche giorno, ma sarà da capire se questo cambierà la sua posizione di prima riserva di Kim e Upamecano.