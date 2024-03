Bayern Monaco, De Ligt: 'Muller si merita il gol, spero che la Juve possa crescere'

Il difensore del Bayern Monaco Matthijs De Ligt ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo il 3-0 rifilato alla Lazio agli ottavi di ritorno di Champions League.



Ci racconti l'azione del secondo gol?

"Abbiamo fatto una bella partita. Siamo stati forti con la palla, abbiamo avuto pazienza e sul gol ho tirato bene. Sono stato felice che Thomas abbia fatto gol. Clean sheet, ottima cosa".



Ti aspettavi la Lazio del tuo ex allenatore Sarri con questo approccio?

"Loro hanno iniziato bene, volendo fare un gol. L'1-0 e soprattutto il 2-0 è stato importante per noi. Abbiamo poi avuto più spazi e alla fine il 3-0 è buono".



Stai seguendo la Serie A e la Juve in particolare?

"Hanno perso qualche partita, ma stanno facendo un buon lavoro. Sono giovani, Allegri ha fatto un buon gruppo. L'Inter è molto forte, ma speriamo che la Juve possa crescere come squadra".