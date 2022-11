Il Bayern Monaco non proverà a farsi avanti per Cody Gakpo del PSV Eindhoven. Il giocatore, accostato anche ai bavaresi, non è un obiettivo del club tedesco che si ritiene ben coperto con in quella zona di campo. Il Manchester United avrà una concorrente in meno nella corsa al talento olandese. Lo riporta la testata olandese Sport1.