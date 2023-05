Il Bayern Monaco sta ancora cercando come conoscere il modo di trovare soluzioni per migliorare la sua squadra per la prossima stagione, ed è che la squadra tedesca ha vissuto un percorso complicato. Il team tedesco cercherà di dare la chiave nel mercato estivo, e tra l'altro la partenza di Sadio Mané è prevista per questa estate, dopo l'episodio di Sané in Champions.



LE SQUADRE - Secondo quanto riportato dalla Bild, una delle squadre interessate all'ex Liverpool è il Napoli di Luciano Spalletti. Il club partenopeo, vista la possibile cessione di Osimhen per 150 milioni, ha individuato nel senegalese un degno erede. Inoltre, un altro club pronto a fare passi avanti verso l'ala sinistra è il Chelsea. I Blues sono alla ricerca di un rinforzo offensivo e il 31enne risulterebbe la pedina adatta.