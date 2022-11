Quello di Benjamin Pavard sarà un nome al centro dell'attenzione anche durante i Mondiali in Qatar. Il giocatore ha espresso da poco la sua intenzione di trovare un nuovo progetto lontano dal Bayern Monaco e il suo contratto con i tedeschi è in scadenza a giugno 2024. Secondo quanto scrive Sport, sarà battaglia a due per aggiudicarsi le prestazioni del difensore francese, con Barcellona e Real Madrid pronte a contendersi il giocatore.