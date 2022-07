Affare fatto. Il Bayern Monaco ha chiuso l'arrivo dal Rennes dell'attaccante classe 2005 Mathys Tel, che firmerà un contratto fino al 2027. La notizia sta nel fatto che il 17enne talento francese è costato 28 milioni di euro e verrà aggregato da subito alla prima squadra, orfana di Lewandowski. Di lui ha parlato entusiasta l'allenatore Julian Nagelsmann: "Sono convinto che un giorno segnerà 40 o più gol a stagione. Se il prossimo anno ne segnerà una decina sarei comunque molto felice"



Parole importanti, per un giocatore che in tre anni è passato dal Montrouge, periferia di Parigi, a uno dei club titolati del mondo, passando dal Rennes, con il quale, giocando nell'agosto 2021 contro il Brest, è diventato, all'età di soli 16 anni e 110 giorni, il giocatore più giovane a rappresentare il club in Ligue 1. Lavoro e sacrificio sono sempre stati i suoi must, Tel negli ultimi anni ha giocato da difensore centrale, da centrocampista difensivo fino a scoprirsi un attaccante letale sottoporta. Il 2022 sarà, per lui, un anno da ricordare: la vittoria all'Europeo under 17 con la Francia, la firma con il Bayern Monaco. Ma ora viene il difficile.