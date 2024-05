Lotta serrata per la Champions League: cosa manca a Juventus, Bologna, Roma, Atalanta e Lazio

. Servono almeno tre punti alla formazione bianconera nelle ultime tre gare di campionato, dopo il pareggio arrivato per 1-1 contro la Roma all’Olimpico, che non regala, ancora, alla squadra di Massimiliano Allegri la matematica certezza di disputare la prossima edizione della massima competizione continentale per club.

(1-0 all’andata, 1-1 al ritorno). Attualmente, i bianconeri hanno 6 punti di vantaggio sui giallorossi (quinti in classifica) e 9 sull’Atalanta – che ha due partite in meno, al momento -. Con l’Atalanta, invece, la Vecchia Signora ha gli scontri diretti in parità (2-2 a Torino, 0-0 a Bergamo).(orobici in vantaggio sui bianconeri attualmente) sulle 38 partite giocate e – infine – su quale sia il migliore attacco a fine stagione tra le squadre coinvolte. Se tutto dovesse restare ancora in equilibrio, a quel punto si opta per il sorteggio.

Inter 89 Milan 71 Juventus 66 Bologna 64 Roma 60 Atalanta 57 Lazio 56 Fiorentina 50 Napoli 50

. I ragazzi di Gian Piero Gasperini hanno ancora cinque partite da giocare (dato il recupero contro la Fiorentina) e, qualora le vincessero tutte, chiuderebbero il campionato a quota 72. Gli orobici, tuttavia, dovranno sfidare nello scontro diretto la Roma, che si trova a 60 e con tre vittorie può raggiungere quota 69 punti. Ma, in virtù dello scontro diretto, le due situazioni non possono concretizzarsi entrambe contemporaneamente. Inoltre, Atalanta e Roma possono guadagnare il pass per la Champions, trionfando in Europa League.

. Il Milan si era già qualificato aritmeticamente, alla Juventus mancano almeno 3 punti (scontri diretti in parità con Atalanta e in vantaggio sulla Roma), al Bologna mancano appena 5 punti (i ragazzi di Thiago Motta hanno gli scontri diretti a favore con entrambe le squadre, con quattro vittorie su quattro e si sono già assicurati un posto almeno in Europa).. I bergamaschi, invece, nelle ultime cinque partite, hanno bisogno di 12 punti: quattro vittorie, tra cui quella contro la Roma.

Diverso il discorso per Napoli e Fiorentina, quasi matematicamente escluse da questa lotta serrata.L’ufficialità è arrivata al termine dei quarti di finale di Europa League e Conference League: nel 2024/2025 il Bel Paese dunque è certo aritmeticamente di chiudere tra le prime due Nazioni del ranking Uefa e quindi ottiene un posto ‘jolly’ nella prossima Super Champions League.

