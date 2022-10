Il centrocampista del Bayern Monaco Leon Goretzka ha parlato alla Bild in vista della sfida di Champions League contro il Barcellona del grande ex Robert Lewandowski:



"Lewy era abituato molto bene al Bayern, arrivava sempre almeno fino agli ottavi di finale. Ma è così, ora non possiamo più tenerne conto. Quando affronti il Barça al Camp Nou, che sia in amichevole o in finale di Champions, è sempre una gara spettacolare. Non vediamo l'ora di giocarla, faremo il possibile per vincere".