Ryan Gravenberch, uno dei tanti acquisti del Bayern Monaco, ha rilasciato un'intervista a Nos, in cui ha parlato del poco minutaggio fino a qui: "Mi aspettavo di avere più minuti di gioco. Entra in un grande club e ovviamente c'è competizione, ma la mia sensazione è che sto facendo bene, quindi mi aspettavo di più". Il centrocampista ha aggiunto: "Non mi pento di aver scelto il Bayern. Devi stare calmo, poi la tua opportunità verrà naturalmente . Come giocatore, ovviamente, vuoi sempre giocare, ma penso che devi tenere la testa alta".