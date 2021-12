Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, è intervenuto a Sport1 facendo il punto sulla situazione dei rinnovi di Niklas Sule e Kingsley Koman (entrambi in scadenza di contratto), dichiarando: "Siamo in trattative con Süle. Kingsley sa esattamente cosa ha al Bayern e come è cresciuto qui. Ho già detto a Kimmich e Goretzka che non c'è motivo di lasciare il Bayern. Qui puoi vincere tutto”. Il numero uno dei bavaresi sottolinea anche: "È legittimo che i giocatori vogliano guadagnare in base al loro valore, ma riteniamo anche legittimo per noi che un club dica che non pagherà quelle somme di denaro più. Lo abbiamo già fatto con Alaba”.