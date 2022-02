Il presidente del Bayern Monaco, ​Herbert Hainer, svela i piani per Robert Lewandowski, Thomas Muller e Manuel Neuer, tutti inscadenza nel 2023, alla Bild, rivelando:



"Sarei felice se tutti e tre finissero la loro carriera al Bayern. E credo anche fermamente che questo accadrà. Tutti e tre sanno cosa hanno al Bayern. Sappiamo cosa abbiamo con questi tre giocatori. Thomas Müller appartiene al Bayern come la Frauenkirche appartiene a Monaco. Abbiamo ancora un po' di tempo, hanno un contratto fino al 2023. Ma come ho detto sarei felice se tutti e tre finissero la loro carriera con noi".