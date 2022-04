La Bild ha spiegato i motivi per cui Robert Lewandowski potrebbe lasciare il Bayern Monaco. Il centravanti polacco, in scadenza nel 2023, è cercato da diversi grandi club, tra cui il Psg, che gli offrirebbe un contratto economicamente migliore e il Barcellona. Il passaggio in Spagna garantirebbe a Lewandowski di giocare in un campionato più attraente dal punto di vista mediatico. Inoltre, il giocatore è rimasto deluso dall'atteggiamento del Bayern, che ha aspettato prima di proporgli il rinnovo.