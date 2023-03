Il futuro di Serge Gnabry è uno dei principali argomenti di discussione in casa Bayern Monaco. Il tedesco, come riporta Sky Sport, non è contento del suo impiego in rosa e desidera andare altrove. Nonostante ciò, il suo rendimento è di altissimo livello quest'anno: 12 gol e 11 assist. Come riportato da Fichajes, il Manchester City è il principale candidato per portarsi a casa le gesta del funambolo di Stoccarda.