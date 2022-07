Secondo quanto riportato da L'Equipe, il Bayern Monaco starebbe insistendo per portare in Germania il talentuoso Mathys Tel del Rennes. Dopo la prima offerta, 7 milioni di euro più 10 milioni di bonus, e la seconda offerta, circa 23 milioni di euro bonus inclusi, il club bavarese ritenta l'assalto al classe 2005. La cifra questa volta non è trapelata.