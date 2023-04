Sono ore difficili per Dayot Upamecano. Il difensore francese del Bayern Monaco martedì sera è stato fra i peggiori in campo nella partita persa 3-0 contro il Manchester City.



Sui social, in tanti se la sono presa con lui, dopo l'errore decisivo sul secondo gol. Numerosi insulti razzisti sono comparsi sotto l’ultimo post pubblicato da Upamecano su Instagram. Il club si è subito schierato con il giocatore: “Noi tutti condanniamo il razzismo in maniera totale. L’intero club è con te, Upa”, il messaggio.