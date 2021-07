Secondo Football Insider, il Bayer Monaco avrebbe messo gli occhi su Timo Werner. L'attaccante è arrivato al Chelsea la scorsa estate per 45 milioni di sterline ma non ha avuto l'impatto che la dirigenza si aspettava, motivo per cui i blues sono alla ricerca di un bomber che possa garantire più di 30 gol a stagione. Rifiutato come contropartita nella trattativa per Haaland, il giocatore sarebbe finito nel mirino dei campioni di Germania. Nagelsamnn infatti lo conosce dai tempi del Lipsia e lo avrebbe individuato come il rinforzo giusto per alternarsi a Lewandowski e diventarne il successore. Ad oggi però non sono state presentate offerte.