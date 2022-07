Oliver Kahn, dirigente del Bayern Monaco, ha parlato alla Bild e confermato la chiusura dell'affare Lewandowski al Barcellona:



“Alla fine, il Barcellona ha offerto una somma che rende la vendita di Lewandowski assolutamente sensata. Inoltre, abbiamo recentemente ingaggiato un giocatore di livello mondiale per l'attacco come Sadio Mané. Quindi abbiamo raggiunto un accordo. Si tratta sempre di ciò che è meglio per il Bayern, il club, la squadra e i tifosi. Abbiamo ritenuto opportuno dare a Robert il permesso di andarsene".