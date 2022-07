Il 20 luglio, ovvero il giorno in cui la Juventus andrà negli Stati Uniti per la tournée estiva, è la data in cui la dirigenza vorrebbe aver risolto - in un modo o nell'altro - il caso "de Ligt". In questo senso, la giornata odierna ha lasciato diversi indizi che portano a pensare ad un'accelerata del Bayern Monaco nei prossimi giorni. Il difensore olandese ha già una base di accordo con i bavaresi sull'ingaggio in doppia cifra mentre i due club sono ancora lontani sulla valutazione del giocatore. La Juventus, anche nell'incontro avvenuto lunedì scorso a Torino con il ds del Bayern Hasan Salihamidzic, ha ribadito di non voler scendere di molto dai 100 milioni di euro. Richiesta ancora lontana dalla prima offerta del club tedesco da 60 milioni più bonus.



NUOVA OFFERTA IN VISTA - "Per me era importante sedermi a parlare con Cherubini e Nedved. Abbiamo avuto un paio di colloqui, ora bisogna avere pazienza e vedere cosa succede. Credo che al momento siamo in una buona posizione per de Ligt, ora bisogna solo avere pazienza e vedere cosa succede", così il ds del Bayern ha spiegato la situazione della trattativa. Parole eloquenti che non lasciano troppe interpretazioni: in Baviera stanno preparando una nuova offerta, sicuri di avere il sì del giocatore e fiduciosi di avere presto anche quello della Juve. Sicurezza che deriva anche dagli sviluppi dell'altro tema caldo in casa Bayern, ovvero quello legato a Robert Lewandowski. Secondo Sky Deutschland infatti, il club tedesco ha comunicato al giocatore che non farà parte della squadra che partirà a breve per la tournée negli Stati Uniti. Dimostrazione di come la trattativa per la sua cessione al Barcellona sia ormai vicina alla conclusione. Operazione da 50 milioni di euro, cifra che verrà utilizzata dai tedeschi per formulare una nuova offerta per de Ligt, avvicinandosi così alle richieste della Juve. Questione di intrecci e di tempo, a Torino hanno fretta e il Bayern prepara l'accelerata, forse, definitiva.