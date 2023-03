Intervistato da L'Equipe, il CEO del Bayern Monaco Oliver Kahn ha spiegato la scelta di non acquistare Erling Haaland nonostante una clausola abbordabile:



"Il trasferimento in sé sarebbe stato grandioso, ma non facciamo nulla per impensierire la stabilità finanziaria del club. Il Bayern non ha debiti. Lavoriamo perché vengano applicate nuove regole dall'ECA per il 2024/2025, da rinforzare rigorosamente. È importante per tutto il calcio europeo".