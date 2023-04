La terza eliminazione di fila ai quarti del Bayern Monaco, potrebbe allontanare dalla dirigenza bavarese un'illustre figura. Secondo quanto raccolto dalla Bild, l'esonero di Oliver Kahn, ex storico portiere del club, dall'incarico di direttore sportivo è solo una questione di tempo. Ci sarebbe già un sostituto pronto, un altro grande ex: Phillip Lahm, attuale direttore generale di Euro 2024, che si svolgerà in Germania.