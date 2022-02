I microfoni di Sport1 l'agente di Niklas Sule, Volker Struth, rivela il perché del mancato rinnovo con il Bayern Monaco, rivelando: ​



"Non si trattava affatto di soldi. A gennaio era prevista una conversazione. Niklas ha trascorso il Natale con la sua famiglia, mi ha chiamato nel frattempo e ha detto: 'Non voglio più. Non voglio che questo incontro avvenga" - aggiungendo - "Il nuovo club è già deciso. Niklas ha preso la sua decisione e sarei sorpreso se cambiasse idea".