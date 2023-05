I​l Bayern Monaco si muove in maniera concreta per Randal Kolo Muani, visto come la naturale alternativa a Victor Osimhen del Napoli. Secondo quanto riferito dalla stampa tedesca, il club bavarese ha avviato la trattativa con l'Eintracht Francoforte per l'attaccante classe '98, nel mirino anche del Paris Saint-Germain. I primi approcci sono stati positivi e l'operazione può andare in porto per una cifra di poco inferiore ai 100 milioni di euro, bonus compresi.