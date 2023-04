Il Napoli che si appresta a vivere dei giorni magici per festeggiare il suo terzo scudetto non vuole alcun tipo di distrazione legata al futuro dei propri gioielli. Il mercato per adesso passa in secondo piano perché, per dirla all'Aurelio De Laurentiis, "il bello va goduto". Forse anche per questo del futuro della stella più luminosa della squadra, Vicotr Osimhen, se ne parlerà fra qualche tempo, dopo la vittoria e quando i progetti per la prossima stagione dovranno iniziare a prendere forma. L'attaccante nigeriano è in scadenzae quindi, almeno sulla carta, non c'è fretta per eventuali rinnovi, mae ovvero che quei corteggiamenti che sta ricevendo dall'estero, conin pole positione, si concretizzino in un'offerta monstre per il club.Già in passato sia il giocatore che lo stesso patron De Leaurentiis avevano paventato la possibilità di un addio, da un lato per stimoli verso un campionato di vertice (o verso ingaggi più importanti) dall'altro per opportunità economica di fronte a cifre straordinarie per il momento attuale del calcio. È da qui,che sono partiti i tentativi d'assalto delle big d'Europa che peròE l'entourage del giocatore, intervistato da Mundo Deportivo, ha confermato tutte queste indiscrezioni, senza però chiudere del tutto ad un addio:. Nessun accordo già in essere con Bayern e Psg, quindi, ma una finestra temporale per farlo che non si è ancora aperta, o meglio, che non si aprirà prima di aver festeggiato con Napoli e con il Napoli la vittoria di uno scudetto meritato sul campo.