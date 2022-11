Prosegue il grande momento di Jamal Musiala, talento in ascesa del Bayern Monaco. A soli 19 anni è già un punto fisso della rosa di Naggelsmann, con 8 gol in 13 giornate di Bundesliga, che gli valgono la leadership nella lista dei goleador bavaresi. In un'intervista riportata da Kicker, il giocatore tedesco ha parlato delle sue ambizioni. "Il mio obiettivo è vincere il Pallone d'oro. Vedremo se potrò raggiungerlo", ha dichiarato il gioiellino, "tutti i giocatori ambiscono a premi individuali e il Pallone d'oro è un sogno che ho fin da bambino". Proseguendo, il trequartista ha menzionato Robert Lewandowski, ex compagno di squadra, sul quale ha specificato: "Lewy ha grandi qualità, ha segnato tanti gol. Ma abbiamo sempre avuto giocatori di qualità e forse ora si vedono di più".