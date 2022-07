Matthijs de Ligt ha lasciato la Juventus ed è ufficialmente un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il difensore olandese affida ai canali del club bavarese le sue prime parole: "Sono molto felice di diventare un giocatore in questo grande club. L'FC Bayern è il club di maggior successo in Germania, uno dei club di maggior successo in Europa e anche nel mondo. Fin dall'inizio ho sentito un onesto apprezzamento per la dirigenza sportiva, l'allenatore e il direttivo, che mi hanno convinto. Inoltre, l'FC Bayern è un club gestito in modo eccellente con grandi obiettivi. Sono molto felice di far parte della storia del Bayern Monaco".



"Credo che qui giocherò come giocavo all'Ajax, alla Juve era un po' diverso. Credo che difenderò giocando però anche la palla, in maniera più forte ma anche più veloce".



"Ho sentito davvero l'amore, l'apprezzamento dall'allenatore. Era molto importante. Il Bayern è un grande club, uno dei migliori, tra i più amati. Sono molto orgoglioso di essere qui".