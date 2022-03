Il rinnovo di Robert Lewandowski con il Bayern Monaco è ancora un punto interrogativo. E l'attaccante polacco non fa nulla per nasconde il disagio sulla sua situazione contrattuale. Nonostante l'età, il giocatore ha un costo importante, ma per il club tedesco non rappresenta un problema.



E in un'intervista rilasciata ad AS, la leggenda del Bayern Basler ha puntato il dito contro il giocatore polacco: “Quanto altro riconoscimento chiede? La dirigenza parla bene di lui ogni momento, danno segnali di volergli rinnovare il contratto e comunque è il giocatore che guadagna più di tutti, anche di un bel po’ ".