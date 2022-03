Il Bayern Monaco ha puntato Christopher Nkunku, attaccante del Lipsia e pericolo numero uno per l'Atalanta. Lo fa sapere la Bild, secondo la quale l'eventuale affondo è legato alla partenza di Gnabry: il contratto del trequartista è in scadenza nel 2023 ma non è stato ancora affrontata la questione, non è escluso che possa andare via in estate per non perderlo poi tra un anno a zero.