Bayern Monaco e Liverpool sarebbero al lavoro per uno scambio di mercato di grande rilievo, che vedrebbe Serge Gnabry raggiungere i reds e Sadio Mané viaggiare in direzione Bavaria. Come riportato da Sky Germany, I due club stanno facendo i dovuti calcoli, considerando che entrambi i calciatori si avvicinano agli ultimi 12 mesi di contratto.