Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha recentemente firmato un rinnovo fino al 2026 con i reds. Nonostante ciò, Klopp ha ricevuto diversi approcci da parte del Bayern Monaco, tutti rifiutati. Quando interpellato, circa il suo passato, l'allenatore tedesco ha così ammesso: "In che club dovrei andare, per avere una situazione diversa? Sarei potuto andare al Bayern un paio di volte, avrei potuto vincere più titoli nella mia carriera, quasi sicuramente, ma non l'ho fatto. Avevo un contratto qui (al Liverpool) e va benissimo così” Lo riporta The Sun.