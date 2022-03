Doppietta per Thomas Muller nella larga vittoria del Bayern Monaco sul Salisburgo, che vale i quarti di Champions League. Al termine della partita, il centrocampista tedesco ha parlato a Prime Video: "Non c'era incertezza prima della partita. Sicuramente c'era tensione, tutti sapevamo dell'importanza della partita. L'1-1 dell'andata non è stato un disastro, ma di certo non è stato un bel risultato. Stasera tutto è andato per il meglio, la fortuna ha abbandonato il Salisburgo perché potevamo essere sotto dopo cinque minuti. Sei sempre dipendente da situazioni del genere, ma alla fine siamo stati migliori".