Ilsi avvicina alla sfida con l', che in termini di classifica del girone ha poco da dire, ma potrà servire ai tedeschi per chiudere il girone a punteggio pieno. Alla vigilia del match il tecnicoha parlato in conferenza stampa, con particolare riferimento agli infortunati.Sul'allenatore ha dichiarato:"Non scenderà in campo domani, ha un problema al ginocchio, vediamo per il weekend".Proseguendo, ha parlato anche delle condizioni di, che al pari di De Ligt "non sarà a disposizione, si vedrà nel fine settimana".All'elenco degli infortunati si aggiunge anche, che era fuori e ha appena effettuato il primo allenamento con la squadra. Anche per lui Nagelsmann si è sbilanciato, confermando la sua assenza per il match con l'Inter.Sulle condizioni diil tecnico ha aggiunto:"Muller in questa settimana si è allenato in modo leggero, probabilmente ce la farà per la prossima settimana. Neuer si è allenato abbastanza bene, speriamo possa esserci per il weekend, il Paese può stare tranquillo".Infine, parlando della possibile formazione le sue parole sono state:domani giocherà".Nagelsmann ha dichiarato:"Per me non è una sorpresa, l'Inter è una squadra fortissima, così come il Barcellona. Le partite si decidono sui dettagli, se il Barcellona avesse segnato prima di noi potevano batterci. L'Inter ha giocatori fantastici, non sono sorpreso"."Gli faccio i complimenti per quello che ha ottenuto. Non conosco benissimo la situazione ma so che in Italia contano su allenatori più esperti rispetto al nostro paese. Io sono contento per lui, ha un'ottima squadra e ha fatto buonissime cose".