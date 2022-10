Brutte notizie per l'Inter che perde nuovamente Romelu Lukaku. L'attaccante begla si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un nuovo infortunio muscolare. gli accertamenti parlano di distrazione dei flessori della coscia sinistra anche se in un primo momento il club aveva confermato che il risentimento era sulla cicatrice miotendinea (quella del precendete stop) e quindi che si trattava di una ricaduta. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana e quindi salterà Bayern e Juve, ma verosimilmente non lo si rischierà prima del Mondiale.



IL COMUNICATO

Romelu Lukaku si è sottoposto quest’oggi a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo il risentimento muscolare riscontrato nell’allenamento di ieri mattina. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana.