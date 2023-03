Julian Nagelsmann è una furia. Da una parte c'è la gara col Bayer Leverkusen in programma tra pochi minuti, dall'altra. Perché sì, è convinto che ci sia.. Un retroscena che il quotidiano tedesco ha raccontato nei dettagli anche grazie al supporto di quelle foto arrivate in redazione. Un episodio che Nagelsmann non ha preso benissimo.- "Ci penso spesso, e sono infastidito. Mi chiedo cosa ci possa fare con queste foto la persona che le ha prese - ha detto l'allenatore del Bayern Monaco in conferenza stampa - Perché farlo? Non so il motivo e non credo che dietro ci sia un aspetto economico perché mi sembra difficile che la Bild maghi 500mila euro per queste informazioni". Nagelsmann non nasconde tutta la sua rabbia: ", non sarebbe giusto. Se chi ha fatto questo gesto pensa di farmi male ok, ma sappia che sta danneggiando anche tutti i giocatori".- Nel giorno della gara col Bayer Leverkusen la squadra didopo i sei gol di ieri al Colonia. Poi, ci sarà un'altra questione da gestire: l'allenatore vuole scoprire chi è stato a consegnare quelle foto alla Bild. In casa Bayern è caccia alla talpa.