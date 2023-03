Nella domenica di Bundesliga - 25a giornata - il Bayern Monaco deve rispondere alla vittoria del Borussia Dortmund ieri col Colonia: sei gol grazie ai quali i gialloneri hanno messo la freccia superando momentaneamente il Bayern. Oggi la squadra di Nagelsmann affronterà alle 17.30 il Bayer Leverkusen in un grande classico del calcio tedesco; la partita sarà visibile su Sky Sport Football - canale 203 - e in streaming su Sky Go e Now Tv. Le altre due gare di oggi in Germania sono Union Berlino-Eintracht Francoforte alle 15.30 e Mainz-Friburgo che si affronteranno alle 19.30.