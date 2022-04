Il Bayern Monaco cade in casa del Villarreal nell'andata dei quarti di Champions League. A fine partita, il tecnico dei bavaresi Julian Nagelsmann commenta a Sky Sport: "Nel primo tempo i nostri difensori non sono stati abbastanza aggressivi, a volte arretravano due o tre metri di fronte agli avversari. A livello tecnico non abbiamo trovato le soluzioni giuste, loro hanno calciatori molto bravi e se non li pressi con l'aggressività giusta non è semplice recuperare palla. Anche i movimenti quando eravamo in possesso non sono stati giusti. Nel secondo tempo è andato un pochino meglio poi abbiamo perso il controllo e palle stupide, concedendo opportunità. Per fortuna abbiamo concesso un solo gol, è l'unico aspetto positivo. Speriamo di fare meglio al ritorno. Servirà la partita perfetta al ritorno. Il ritorno di Davies? Siamo contenti che sia tornato, è stato un periodo difficile per lui e per noi. Oggi abbiamo visto che ha bisogno di un po' di tempo per tornare ai suoi livelli, però è normale alla partita di rientro. E' stato un po' un rischio mandarlo in campo oggi, però è andato bene e penso farà ancora meglio in futuro".