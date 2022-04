Julian Nagelsmann, tecnico del Bayern Monaco, in conferenza stampa trattiene Serge Gnabry, in trattativa per il rinnovo con i bavaresi e corteggiato dal Real Madrid: "Sono molto ottimista sul suo futuro. Ha tutto ciò di cui ha bisogno in questo club. Un allenatore che lo adora come persona e come giocatore, una grande squadra, grandi compagni di squadra con cui ha un bel rapporto in privato. Penso che si senta molto bene. Alla fine sarà una questione di trattativa tra il club e il suo agente, ma sono ottimista sul fatto che troveremo un modo. È un giocatore straordinario che ha giocato ottime partite e che continuerà a farlo, quindi spero che possiamo tenerlo".