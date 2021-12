La bellissima prestazione di Marc Roca del Bayern Moanco contro lo Stoccarda potrebbe cambiare per il mercato di gennaio. Il tecnico dei bavaresi, Julian Nagelsmann, ha elogiato il centrocampista ammettendo di aver sbagliato a concedergli poco spazio finora. Il 25enne spagnolo era nella lista dei cedibili ma, visto che Corentin Tolisso che non vuole rinnovare e la buona prestazione, le carte in tavola posso cambiare, riporta AS.