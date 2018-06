Jerome Boateng è stato accostato da diverse voci di mercato alla Juventus in ottica futura. Il forte difensore del Bayern Monaco potrebbe lasciare i bavaresi al termine della stagione, ma i bianconeri non sono gli unici ad aver messo gli occhi su di lui. Secondo quanto riportato dal Daily Star, infatti, c'è il Manchester City pronto a piazzare il colpo, per rinforzare la difesa di Pep Guardiola.