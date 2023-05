Non sono certamente sereni i rapporti fra il Bayern Monaco e Joshua Kimmich. Il giocatore dopo aver espresso il proprio malcontento per la decisione del club di sostituire Julian Nagelsmann con Thomas Tuchel negli ultimi giorni non si è trattenuto da dire la sua sull'addio di Kahn e Salihamidzic.



Come riporta Mundo Deportivo, il tedesco sarebbe balzato in testa alle preferenze del Barcellona per prendere il posto di Sergi Busquets, sorpassando anche il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat nel mirino blaugrana già dal mercato di gennaio.